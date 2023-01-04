Эрдоган заявил о неизменности курса на укрепление авторитета Турции

Власти Турции продолжат курс на укрепление авторитета страны в регионе и на международной арене, что скажется также на росте благосостояния населения. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства привлек внимание к успехам Турции последних лет, росту инвестиций в экономику и наращиванию объемов экспорта.

В качестве примера, президент рассказал об успехах в сферах транспорта и энергетики. «Только за последний год в нашей стране построено 360 км трасс, прорыто 5 тоннелей, открыто 78 мостов общей протяженностью в 15,7 км. 18 марта был введен в эксплуатацию один из крупнейших инфраструктурных объектов страны – подвесной мост «Чанаккале-1915» через пролив Чанаккале (Дарданеллы)», - отметил Эрдоган.

По словам Эрдогана, на сегодняшний день 70 млн жителей Турции обеспечены природным газом, а общее число абонентов превысило 19 млн.

«Потенциал газохранилища «Силиври» вблизи Стамбула доведен до 4,6 млрд кубометров. Объем прокачки газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) увеличен вдвое. Самое современное судно в буровом флоте Турции -«Абдульхамит Хан» продолжает разведку месторождений. Одновременно с участием 8 тыс. специалистов продолжается реализация проекта доставки газа с месторождения «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря. Резервы этого месторождения оцениваются в 710 млрд кубометров. Первая фаза проекта поставок газа из Чёрного моря запланирована на конец марта», - сообщил президент.

Президент Турции напомнил также о скором вводе в эксплуатацию первого реактора АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.

Эрдогана заявил далее, что объем прямых иностранных инвестиций в турецкую экономику за последний год достиг 10,3 млрд долларов, а число организованных промышленных зон в стране вскоре достигнет 365.

Президент обратился к населению и объявил, что по решению правительства минимальный уровень пенсий в Турции будет повышен с 3500 до 5500 турецких лир.

Президент Турции коснулся также темы разработки отечественной ракеты «Тайфун» и реакции греческой стороны на ее испытания.

«Причин для беспокойства нет, сидите спокойно. Нам не нужны Афины, или другие районы. Мы не тронем никого, лишь бы нас не трогали», - сказал турецкий лидер.​​​​​​