В Турции назвали количество действующих в стране политических партий

В Турции по состоянию на начало 2023 года действуют 122 политические партии. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Наибольшее число членов насчитывается у правящей Партии справедливости и развития - 11 млн 241 тыс. 230.

Далее по числу функционеров следуют Республиканская народная партия (CHP) – 1 млн 369 тыс. 430 человек и партия IYI (хорошая) – 617 тыс. 513 человек.

Число членов Партии националистического движения (MHP) и Демпартии народов (HDP), представленных в парламенте, составляет 464 092 и 45 302 соответственно.