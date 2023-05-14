В Анкаре в голосовании на президентских выборах примут участие свыше 4 млн человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой столице, городе Анкара, на президентских и парламентских выборах проголосуют более 4 миллионов человек.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, количество урн для голосования в столице составляет 12 тысяч 250.

Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.