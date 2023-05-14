Мы показали силу турецкой демократии всему миру - Омар Челик

БАКУ /Trend/ - Мы показали силу турецкой демократии всему миру.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик.

"Наша самая большая цель - прозрачное проявление национальной воли", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.