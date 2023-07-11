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Поддержка исламофобии противоречит принципам демократии - Алтун

Турция Материалы 11 июля 2023 01:37 (UTC +04:00)
Поддержка исламофобии противоречит принципам демократии - Алтун

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил проявления исламофобии в странах Запада, подчеркнув, что поддержка исламофобии и ксенофобии противоречит принципам демократии и свободе человека, передает Trend.

«Швеция должна занять четкую позицию в борьбе с терроризмом. Это - единственный путь к одобрению Турцией членства Стокгольма в НАТО», - отметил он в видеообращении к участникам обсуждений на тему «Вклад Турции в трансатлантическую безопасность и трансформация НАТО», организованных в рамках саммита лидеров НАТО в Вильнюсе.

По его словам, антиисламские провокации серьезно подорвали веру Анкары в выполнении обязательств со стороны Швеции.

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