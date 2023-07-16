В еще двух провинциях Турции начался лесной пожар

БАКУ /Trend/ - В турецких провинция Мерсин и Османийе начался лесной пожар.

Как передает Trend, причина пожара, начавшегося в районе Гюльнар Мерсина, пока неизвестна. К тушению данного пожара привлечены три вертолета.

В провинции Османийе пожар начался в районе Дюзичи по неизвестной причине. К тушению пожара привлчен один вертолет.

Причина возгорания, начавшегося в Дузичском районе Османие, неизвестна.

К тушению пожара привлекался 1 вертолет.

Напомним, что ранее пожар начался в районе Белен турецкой провинции Хатай. В связи с пожаром жители района, чьи дома расположены близко к территории пожара, были эвакуированы.

К тушению пожара привлечены девять самолетов и 21 вертолет.