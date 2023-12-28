В Турции назвали объем импорта нефти за октябрь

БАКУ /Trend/ - В октябре 2023 года Турция импортировала 2,94 миллиона тонн нефти, что на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше, чем в октябре 2022 года, говорится в сообщении Совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK), передает Trend.

Сообщается, что объем импорта нефти из России увеличился в 1,8 раза, достигнув 1,1 миллиона тонн. В то время как другие крупные экспортеры существенно снизили поставки: Ирак сократил поставки на 24% до 866 тысяч тонн, Казахстан на 26% до 554 тысяч тонн, а Саудовская Аравия на 5,6% до 138 тысяч тонн.

Общий объем импорта нефти за первые десять месяцев 2023 года составил 25,53 миллиона тонн, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Импорт дизельного топлива в Турцию в октябре составил 926 тысяч тонн, что на 8,4% меньше, чем в сентябре, но на 7,4% больше, чем в октябре 2022 года.