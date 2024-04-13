Авария на канатной дороге в Анталье: число эвакуированных достигло 98

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья продолжается операция по спасению людей на месте аварии на канатной дороге.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

Министр отметил, что на данный момент эвакуированы 98 из 184 человек с места аварии на канатной дороге, произошедшей в результате обрушения одной из опор сооружения.

В спасательных операциях задействованы 542 спасателя и 7 вертолетов.

Отметим, что в пятницу на канатной дороге Tunektepe Teleferik в городе Анталья в Турции одна из пассажирских кабин ударилась о столб и разбилась, упав на скалистую местность.

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