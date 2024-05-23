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Турция начала бурение новой скважины на шельфе Черного моря - Альпарслан Байрактар

Турция Материалы 23 мая 2024 14:01 (UTC +04:00)
Турция начала бурение новой скважины на шельфе Черного моря - Альпарслан Байрактар

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Турция начала бурение новой разведочной скважины на шельфе Черного моря.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, опубликованной в соцсети X.

"Мы открываем паруса новым открытиям в Черном море. Наше буровое судно "Fatih" начало бурение на газовом месторождении Сакарья в скважине, которую мы назвали "Göktepe-2"", - написал Байрактар.

Турецкий министр также подчеркнул, что наряду с увеличением добычи, продолжится разведка на новых месторождениях.

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