Турция увеличила импорт нефти в марте

БАКУ /Trend/ - В марте Турция импортировала 2,68 млн тонн нефти, что на 18,5% больше по сравнению с февралем, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка (EPDK), передает Trend.

Согласно информации, по сравнению с мартом 2023 года поставки выросли на 6,1%.

Сообщается, что Россия, крупнейший экспортер нефти в Турцию, увеличила поставки в марте на 10,7% по сравнению с февралем, до 1,62 млн тонн. Ирак, после резкого падения экспорта нефти в феврале, восстановил объем поставок в марте, увеличив их в 4,5 раза до 460 тыс. тонн. Казахстан сократил экспорт на 31,7%, до 173 тыс. тонн. Саудовская Аравия увеличила поставки в марте на 16%, до 165 тыс. тонн, а Нигерия - в 2,2 раза, до 49 тыс. тонн. Впервые нефть в Турцию экспортировала Гайана, поставив почти 57 тыс. тонн.

Поставки дизельного топлива в Турцию также резко выросли в марте на 28,3%, до 1,16 млн тонн. Это увеличение обусловлено ростом импорта из России на 32,2%, до 1,01 млн тонн. Импорт из Индии снизился на 4,8%, до 61 тыс. тонн. В то же время Израиль увеличил поставки дизельного топлива в 4,1 раза, до 41 тыс. тонн, а Греция - в 3,1 раза, до 35,5 тыс. тонн.