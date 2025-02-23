Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Trend.

Согласно информации, в ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и обеспечению справедливого и прочного мира. Эрдоган заявил, что Турция, как страна, которой не раз удавалось усадить за стол переговоров противоборствующие стороны, может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе путем их проведения у себя, и что важно начать переговорный процесс, не исключающий ни одну из конфликтующих сторон.

Президент Турции заявил, что план депортации палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую третью страну неприемлем.

Стороны договорились работать более скоординированно в новую эпоху в качестве лидеров двух союзников по НАТО.