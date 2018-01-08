Трамп и Макрон провели телефонные переговоры по вопросу КНДР

8 января 2018 03:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР и в Иране, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил вчера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного (сообщества) добиться полной денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении.

"Президенты также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране были признаком того, что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом", — отмечается в документе.

Официального сообщения от французской стороны о разговоре лидеров пока не поступало.

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