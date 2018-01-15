Лавров раскритиковал планы США по милитаризации космоса

15 января 2018 12:25 (UTC+04:00)

Планы милитаризации космоса, которые вынашивают США, придадут проблемам международной безопасности новое "очень негативное измерение", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что у РФ и Китая есть совместная инициатива, касающаяся проекта договора о неразмещении оружия в космосе, которая была внесена несколько лет назад на конференции ООН по разоружению. "К сожалению, из-за позиции США этот договор пока не начал обсуждаться. Все остальные понимают актуальность этой задачи, но США продолжают вынашивать планы милитаризации космоса в смысле размещения оружия в космическом пространстве, что, конечно, придаст проблемам международной безопасности очень негативное дополнительное новое измерение", — сказал Лавров.

Кроме того, он указал, что в рамках конференции ООН по разоружению Китай является также соавтором России в проекте конвенции по предотвращению актов химического и биологического терроризма. Лавров подчеркнул, что этот проект "также тормозится тоже США".

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