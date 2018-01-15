Трамп и эмир Катара обсудили вопросы борьбы с терроризмом

15 января 2018 23:59 (UTC+04:00)

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп обсудили в понедельник вопросы борьбы с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на Катарское информационное агентство.

По его данным, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и пути укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно в деле борьбы с терроризмом. Как отмечает агентство, Трамп высоко оценил роль Катара в этой сфере. В заявлении также указывается, что оба лидера затронули международную проблематику и обстановку в регионе Ближнего Востока.

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