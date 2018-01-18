В США заявили о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии

18 января 2018 00:56 (UTC+04:00)

США необходимо сотрудничество с Турцией в строительстве новой Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

"Нам нужно сотрудничество с Турцией для обеспечения будущего Сирии", - сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.

По словам Тиллерсона, США понимают обеспокоенность Турции ситуацией в стране, в частности, активностью курдских организаций, которые и США, и Турция считают террористическими.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕС и Турция планируют встречу на высшем уровне в марте - СМИ
Турция 01:19
Турция не допустит создания "сил пограничной безопасности" в Сирии
Турция 00:46
США останутся в Сирии до окончательного разгрома ИГ- госсекретарь
США 00:28
Совет нацбезопасности Турции рекомендовал рекомендовал продлить чрезвычайное положение
Турция 17 января 21:56
В Турции началось строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток"
Турция 17 января 15:01
Уточнена дата проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи
Арабские страны 17 января 13:13
Турция и Грузия рассматривают новые правила пересечения общей границы
Грузия 17 января 09:23
Глава МИД Турции встретился с Рексом Тиллерсоном
Турция 17 января 02:57
Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии
Грузия 17 января 02:05
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР
США 16 января 21:40
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и генсеком НАТО
Турция 16 января 21:21
Посол США рассказал о подготовке встречи Лаврова и Тиллерсона
Россия 16 января 16:14
Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Политика 16 января 15:26
Военные операции в Африне начнутся очень скоро - Эрдоган
Турция 16 января 13:51
В МИД Ирана прокомментировали план США по "силам безопасности" в Сирии
Политика 16 января 12:00
США должны определиться с выбором союзника - глава МИД Турции
Турция 15 января 23:50
Известные турецкие актеры выберут в Баку "Sinema Güzeli Yarışması" (ФОТО)
Стиль 15 января 16:24
США создают армию террористов в Сирии – Эрдоган
Турция 15 января 15:43