Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»

18 января 2018 05:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года», передает RT.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«И победители премии среди фейковых новостей» - сообщил он, прикрепив ссылку на сайт, который в настоящий момент не открывается при нажатии на него.

Вместе с этим он похвалил «замечательных репортёров».

«Несмотря на очень искажённое и нечестное освещение новостей в средствах массовой информации, есть много замечательных репортёров, которых я уважаю, и много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!» — добавил он.

В Fox News предположили, что сайт премии не работает из-за наплыва посетителей на него.

При этом телекомпания отмечает, что награду от Трампа получили как минимум два человека: журналист The New York Times Пол Кругман, который заявил, что «фондовые рынки «никогда не оправятся» после избрания Трампа», и ведущий ABC Брайан Росс, который ранее во время прямого эфира озвучил ложную информацию об экс-советнике американского лидера по национальной безопасности Майкле Флинне.

Ранее сообщалось, что Трамп перенёс объявление наград «самым бесчестным и коррумпированным» СМИ года на 17 января.

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