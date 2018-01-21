В США уличили в домогательствах активно борющегося с ними конгрессмена

Член Палаты представителей Конгресса США Патрик Миэн (республиканец, от штата Пенсильвания) заключил конфиденциальное соглашение с бывшей помощницей, чтобы та не раскрывала информацию о домогательствах с его стороны. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу газетой The New York Times, передает ТАСС.

По сведениям ее источников, 62-летний конгрессмен, который ранее не раз выступал за принятие мер для защиты женщин от сексуального насилия в США, проявлял чрезмерно навязчивый интерес к своей помощнице. Ее имя не раскрывается, как отмечается, она значительно младше законодателя. Как утверждается в статье, женщина отвергла ухаживания Миэна, после чего тот начал вести себя по отношению к ней враждебно. У республиканца есть жена и трое детей.

Сотрудница в 2017 году подала на конгрессмена жалобу и ушла с работы. Позже между ней и законодателем было заключено конфиденциальное соглашение. По его условиям, бывшая помощница согласилась хранить молчание о произошедшем, за это она получила от Конгресса компенсацию, сумма которой не указана. По сведениям газеты, речь идет о тысячах долларов из средств налогоплательщиков.

Миэн является членом комиссии, которая проводит несколько расследований, касающихся обвинений в адрес других законодателей в сексуальных домогательствах. Он также не раз выступал в поддержку законов, обязывающих информировать о подобных преступлениях. До того, как стать конгрессменом, он более 10 лет работал окружным прокурором в Пенсильвании. Тогда он добивался принятия мер по защите женщин от бытового насилия.

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