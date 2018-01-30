Госдеп назвал направление новых антироссийских санкций

30 января 2018 07:12 (UTC+04:00)

Новые антироссийские санкции будут направлены против иностранных структур, осуществляющих крупные сделки с оборонным сектором и разведкой РФ, сообщил во вторник госдепартамент США. Эти ограничительные меры должны препятствовать торговле российскими военными и разведывательными разработками.

По замыслу американских властей, Россия перестанет получать доходы от торговли военной техникой и не сможет использовать их для "продолжения своей международной кампании по вредоносному влиянию и дестабилизации". Санкционная программа продлится до тех пор, пока Россия не прекратит действия, из-за которых она началась.

В рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" Госдепартамент может начать вводить с 29 января новые антироссийские санкции. Там отмечается, что Госдепартамент не будет давать "предварительную информацию о своих действиях санкционного характера". "Когда и если будут санкции, о которых можно объявить, мы будем это делать", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, госдепартамент США отказался оглашать детали брифингов, которые проводятся для американского конгресса по санкциям против РФ. Брифинги проводятся, чтобы сообщить профильным комитетам конгресса о шагах, проделанных в рамках принятых законов о санкциях.

США начали активную санкционную политику против России в 2014 году со времени политических волнений на Украине. Часть ограничений введена после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. С 2016 года Россию обвиняют во вмешательстве в предвыборную кампанию на территории США.

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