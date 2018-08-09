НАТО поддержала решение США о новых санкциях против России

9 августа 2018 13:52 (UTC+04:00)

НАТО поддерживает решение США о новых мерах в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, считая санкционный режим важным инструментом давления на РФ, заявил РИА Новости чиновник международной штаб-квартиры Североатлантического альянса, пожелавший остаться неназванным.

"Санкции являются важным способом для международного сообщества поддерживать давление на Россию для соблюдения ею своих обязательств. Позиция НАТО в отношении нападения в Солсбери четко изложена в декларации брюссельского саммита (альянса - ред.)", - сказал собеседник агентства, комментируя новые санкции США.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

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