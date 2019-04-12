Как отбирают астронавтов для НАСА?

Главным качеством для астронавта НАСА является умение работать в команде, способность руководить и следовать указаниям других, а остальному можно научить, рассказала РИА Новости представитель Космического центра имени Джонсона Брэнди Дин в преддверии 58-й годовщины первого полета человека в космос, передает Trend.

"Главные качества, которые мы ценим, остаются теми же: независимо от того, куда отправятся астронавты, мы хотим, чтобы они были хорошими лидерами и хорошими ведомыми в зависимости, например, от ситуации. Хорошие члены команды – люди, с которыми вы не будете против остаться в замкнутом помещении на месяцы (а то и больше)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, подготовка астронавтов меняется в зависимости от их миссии и конкретных заданий.

"По мере того, как наше внимание переключается на отправку людей на Луну и Марс, экипажи будут готовиться к другим заданиям, нежели те, которые необходимы для (Международной) космической станции", - пояснила Дин.

Она рассказала, что в условиях развития частного сектора в космонавтике НАСА "разрешает своим коммерческим партнерам обучать астронавтов, которые полетят на их кораблях, тому, как управлять ими". "НАСА по-прежнему проводит всю начальную подготовку кандидатов в астронавты, обеспечивает, чтобы их подготовка была на должном уровне в то время, пока они ожидают, какую миссию им предстоит выполнить, а также обучает их всему за исключением пользования системами, которые принадлежат другим компаниям или (другим) странам", - сказала собеседница агентства.

Сейчас стать астронавтами НАСА готовятся 11 человек, отобранных в 2017 году из более чем 18 тысяч заявок - рекордного в истории НАСА числа. По мнению Дин, рост интереса к профессии астронавта объясняется популяризацией космической темы, а также миссиями, которые реализует НАСА.

"Я думаю, общественность взбудоражена исследовательскими планами НАСА. Это само по себе повышает число заявок, которые мы получаем, также это ведет к большему количеству книг и фильмов про космос, что также ведет к увеличению интереса", - сказала РИА Новости сотрудница центра Джонсона НАСА, который является "домом" будущих и действующих астронавтов. Она не стала раскрывать информацию, когда состоится следующий набор, но выразила надежду, что интерес американцев к полетам будет расти.

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