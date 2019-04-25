Госсекретарь США обсудил региональные проблемы с главой МИД Катара

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани региональные проблемы, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных вопросов, в том числе Афганистан, Ливию, Судан и усилия по противостоянию пагубному влиянию Ирана в регионе", - говорится в письменном заявлении Ортагус.

Катар поддерживает отношения с Ираном на фоне региональной ссоры небольшого эмирата с группой стран во главе с Саудовской Аравией.

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