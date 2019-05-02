Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею на следующей неделе

2 мая 2019 05:49 (UTC+04:00)

Южная Корея и США находятся на завершающей стадии подготовки визита спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана в Сеул на следующей неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По их данным, внешнеполитические ведомства двух стран обсуждают окончательные детали поездки, намеченной на 8-10 мая.

Согласно источникам, в Сеуле специальный представитель США проведет встречу "рабочей группы" со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, на которой обсудит последние события в области безопасности на Корейском полуострове, а также пути возобновления переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном после неудачного саммита в Ханое.

Ожидается также, что стороны коснутся вопроса об оказании Южной Кореей гуманитарной помощи КНДР.

Правительство Республики Корея решило в 2017 году предоставить Северу гуманитарную помощь на сумму $8 млн через международные организации, но реализация этих планов была приостановлена на фоне ужесточения санкций США в отношении КНДР.

Поездка станет первым визитом С.Бигана в Сеул после февральского саммита.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
США 06:06
В США разбился учебный самолет
США 03:43
Хулуси Акар обсудил с спецпредставителем США по Сирии ситуацию в Манбидже
Турция 02:31
В США арестовали мужчину по обвинению в убийстве почти 50-летней давности
США 02:19
Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу
США 01:28
Пентагон: США должны начать замену баллистических ракет шахтного базирования в 2028 году
США 00:24
Лента новостей
Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью
Израиль 07:02
Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили
Другие страны 06:42
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
США 06:06
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
В мире 05:12
Меркель выступила за наращивание поддержки странам Сахеля в деле борьбы с терроризмом
В мире 04:51
Атмосфера Плутона к 2030 году может полностью исчезнуть
В мире 04:38
Азербайджан значительно продвинулся вперед по количеству размещений товаров на этом мировом портале
Бизнес 04:31
В Азербайджане резко упал спрос на железобетонные конструкции
Бизнес 04:27
FAO планирует реализовать новый проект в Азербайджане
Бизнес 04:24