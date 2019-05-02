Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею на следующей неделе

Южная Корея и США находятся на завершающей стадии подготовки визита спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана в Сеул на следующей неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По их данным, внешнеполитические ведомства двух стран обсуждают окончательные детали поездки, намеченной на 8-10 мая.

Согласно источникам, в Сеуле специальный представитель США проведет встречу "рабочей группы" со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, на которой обсудит последние события в области безопасности на Корейском полуострове, а также пути возобновления переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном после неудачного саммита в Ханое.

Ожидается также, что стороны коснутся вопроса об оказании Южной Кореей гуманитарной помощи КНДР.

Правительство Республики Корея решило в 2017 году предоставить Северу гуманитарную помощь на сумму $8 млн через международные организации, но реализация этих планов была приостановлена на фоне ужесточения санкций США в отношении КНДР.

Поездка станет первым визитом С.Бигана в Сеул после февральского саммита.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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