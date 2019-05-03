Трамп направил кандидатуру нового постпреда при ООН на утверждение сената

Президент США Дональд Трамп направил на одобрение сената кандидатуру Келли Крафт на пост постпреда США при ООН, говорится в распространенном сообщении Белого дома. В настоящее время Крафт занимает должность посла США в Канаде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

После этого сенат должен будет утвердить кандидатуру Крафт. Дата слушаний пока неизвестна.

У США уже на протяжении несколько месяцев не заполнена должность постпреда страны при ООН. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН на место Никки Хейли. Науэрт до этого являлась официальным представителем госдепа. Однако, в феврале этого года она сняла свою кандидатуру "в интересах своей семьи".

После этого, во второй половине февраля, Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру Крафт на должность постпреда США при ООН.

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