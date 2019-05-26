Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

По меньшей мере два человека стали жертвами торнадо, который разрушил отель в городе Эль-Рено в штате Оклахома в ночь на воскресенье, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным телеканала, в настоящее время местные власти выясняют количество пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ущерб также нанесен стоянке для жилых трейлеров неподалеку от отеля и еще нескольким зданиям. Мэр города Мэтт Уайт призвал жителей избегать район происшествия.

За последнюю неделю не менее семи человек стали жертвами бурь и торнадо, которые обрушились на ряд штатов центральной части США. Власти нескольких расположенных на берегах рек городов в Оклахоме и Канзасе объявили эвакуацию в связи с угрозой подтоплений.

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