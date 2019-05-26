Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

26 мая 2019 13:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека стали жертвами торнадо, который разрушил отель в городе Эль-Рено в штате Оклахома в ночь на воскресенье, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным телеканала, в настоящее время местные власти выясняют количество пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ущерб также нанесен стоянке для жилых трейлеров неподалеку от отеля и еще нескольким зданиям. Мэр города Мэтт Уайт призвал жителей избегать район происшествия.

За последнюю неделю не менее семи человек стали жертвами бурь и торнадо, которые обрушились на ряд штатов центральной части США. Власти нескольких расположенных на берегах рек городов в Оклахоме и Канзасе объявили эвакуацию в связи с угрозой подтоплений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: Торговые переговоры с Японией продвигаются очень успешно
США 11:08
Наркобарону Эль Чапо отказали в прогулках
США 09:26
Три человека пострадали при поломке водного аттракциона в Калифорнии
США 06:51
Абэ и Трамп сыграли в гольф в компании гольфиста Исао Аоки
В мире 06:29
Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР
США 04:24
Трамп поздравил Моди с победой на выборах и обсудил встречу США - Индия - Япония на G20
США 03:22
Лента новостей
Baku Fashion Expo 2019 – от коллекции Versace до скетча в режиме виртуальной реальности (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 14:57
Российские гимнасты заняли первое место на Чемпионате Европы в программе аэро-степ
Общество 14:53
Близ Канн столкнулись две яхты
Другие страны 14:46
Рад и счастлив, что завоевал золотую медаль - Антон Колобов
Общество 14:04
В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата Европы в составах трио, групп и программе аэро-данс (ФОТО)
Общество 13:40
В Баку определились победители Чемпионата Европы в программе аэро-данс среди юниоров
Общество 13:30
В Германии самолет с людьми застрял в кроне деревьев
Другие страны 13:30
В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке
Другие страны 13:15
В Баку продолжаются финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:15