Трамп заявил, что США не торопятся отменять санкции в отношении КНДР

США будут придерживаться текущего режима санкций в отношении КНДР и не намерены излишне форсировать процесс денуклеаризации Корейского полусотрова. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Северная Корея обладает большим экономическим потенциалом. Я считаю, что он [Ким Чен Ын] понимает, что с ядерным оружием он не добьется экономического роста, однако мы не торопимся с денуклеаризацией, санкции остаются. В то же время мы наблюдаем большое количество позитивных моментов: нам были переданы останки американских солдат", - отметил он.

Трамп также подтвердил, что США будут оказывать поддержку Японии в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 70-е годы прошлого века.

В Ханое 27-28 февраля состоялся второй по счету саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.