Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе американского Минфина, передает в среду со ссылкой на ТАСС.

В числе девяти попавших под санкции физических лиц, помимо иранцев, оказались граждане Индии, ОАЭ и Ливана. Внесенные в черные списки 16 компаний зарегистрированы в Иране, Индии, ОАЭ, Ливане, Сингапуре и Сирии. Из шести судов, в отношении которых вводятся рестрикции, четыре ходят под иранским флагом, еще два - под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

"OFAC приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции [КСИР]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства финансов.

"Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом. Меры Минфина против этой обширной энергетической сети ясно дают понять, что те, кто покупают иранскую нефть, напрямую поддерживают иранское военное и террористическое подразделение, силы "Аль-Кудс", - приводятся в пресс-релизе ведомства слова его главы Стивена Мнучина.

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