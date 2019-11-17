В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа

17 ноября 2019 09:57 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными спекуляции и слухи по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, который в субботу прошел медобследование, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Похоже, гораздо интереснее людям/некоторым журналистам спекулировать и распространять безответственные/опасные слухи", - посетовала Гришэм в Twitter, подчеркнув, что предоставляет "полный и честный" отчет о здоровье президента.

Ранее она заявила, что президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб. Она отметила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим". Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление - 118 на 80, пульс - 70 ударов в минуту.

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