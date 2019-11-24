Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что хранит компрометирующие материалы на семью Байденов, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Джулиани в эфире телеканала Fox News заявил, что часто слышит предположения о том, что Трамп может "пожертвовать" им в случае необходимости. Джулиани отверг возможность ухудшения отношений с президентом, однако добавил, что располагает некой "страховкой" на случай такого сценария.

"Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, (было сказано) с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения. Если я исчезну, они (документы – ред.) незамедлительно появятся…" - написал Джулиани в Twitter.

Демократы в конгрессе подозревают главу государства в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом деле. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

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