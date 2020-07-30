На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв
Взрыв произошел в среду на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском городе Монт Белвье (штат Техас).
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель администрации города.
По его данным, взорвалось хранилище природного газа, расположенное на предприятии компании Lone Star в Монт Белвье, находящемся к востоку от столицы штата, города Хьюстон. В результате взрыва произошел пожар, который на данный момент продолжают тушить прибывшие на место пожарные. Информация о пострадавших не приводится.
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