Небоевые потери авиации США с 2013 по 2020 годы составили 224 летчика и 186 самолетов

Военная авиация США с 2013 по 2018 годы потеряла в 6 тысячах авиационных происшествий 157 летательных аппаратов различных типов и 198 летчиков, пережает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость потерянных летательных аппаратов составила $9,4 миллиарда. В 2019-2020 годах было потеряно еще 29 летательных аппаратов, в результате чего погибло еще 26 летчиков. Стоимость ущерба составила $2,25 миллиарда.

В целом, за период 2013-2020 годов небоевые потери военной авиации США составили 186 летательных аппаратов и 224 летчика, а стоимость потерянных летательных аппаратов достигла 11,6 млрд долларов. Об этом сообщается в отчете Национальной комиссии по безопасности военной авиации (National Commission on Military Aviation Safety) от 1 декабря, который был представлен президенту и Конгрессу США.

Как отмечается в отчете, военная авиация США несет большие небоевые потери, несмотря на высокие затраты на подготовку летного состава. В частности, стоимость базовой подготовки квалифицированного летчика колеблется от $5,6 млн для истребителей F-16 до $10,9 млн для истребителя F-22.

Стоимость подготовки летчиков бомбардировочной авиации колеблется от $7,3 млн для B-1, до $9,7 млн для B-52. Для военно-транспортной авиации затраты на подготовку летчиков составляют $1,1 млн для самолетов С-17 и $2,5 млн для самолетов С-130J. Что же касается летчиков самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разведывательных самолетов, самолетов радиотехнической разведки типа RC-135, то стоимость их подготовки составляет $5,5 млн.

Стоимость летного часа истребителя F-16 составляет $14-16 тысяч, в то время как затраты на один час полета на пилотажном тренажере этого самолета не превышают $900. Для истребителя F/A-18 эти показатели составляют $11-22 тысяч и $875, соответственно. Для ударного вертолета АН-64 - $5-7 тысяч и $300, соответственно. Летный час самолета-заправщика KC-135 оценивается в $13 тысяч, в то время как час тренажерной подготовки - $650.

Для военно-транспортного самолета С-130 стоимость одного летного часа варьируется от $5 до $14 тысяч, а стоимость часа полета на пилотажном тренажере - $650. Для военно-транспортного самолета С-17 затраты на один летный час составляют $15 тысяч, а стоимость часа полета на тренажере - $650. Что же касается истребителя F-35, то стоимость одного часа его полета варьируется в пределах $17-23 тысяч, в то время как один час тренажерной подготовки составляет $340-600.