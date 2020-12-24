Байден назовет кандидата на пост директора ЦРУ после 25 декабря

Избранный президент США, демократ Джозеф Байден еще не определился с кандидатом на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и назовет его имя только после рождественских праздников. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным этих источников, список наиболее вероятных кандидатов на пост директора ЦРУ скорректирован. В перечне остаются Дэвид Коэн, который ранее занимался темой приписываемого РФ вмешательства в американские выборы и подготовкой антироссийских санкций, Том Донилон, работавший помощником президента по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, экс-советник по противодействию терроризму в той же администрации Лиса Монако и бывший заместитель главы ЦРУ Даррелл Блокер. Из списка исключен Майкл Морелл, который при Обаме был заместителем директора ЦРУ и дважды исполнял обязанности главы этого управления. Морелл в прошлом высказывался в поддержку программ, которые предполагали применение пыток.

Байден пока еще не назвал кандидатов на ряд других постов в своей администрации. В их числе должности министров юстиции, труда и торговли.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.