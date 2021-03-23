Недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы США

Программа создания американского гиперзвукового оружия сталкивается с рядом препятствий, поскольку необходимые технологии на момент ее старта не были достаточно развитыми. Такой вывод содержится в опубликованном докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными", - говорится в документе.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.