Минкоммерции Китая заявило о возобновлении нормальных контактов с США

Китай и США возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам и прилагают усилия для решения существующих между сторонами вопросов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн.

"В последнюю неделю вице-премьер Госсовета КНР провел переговоры с торговым представителем США Кэтрин Тай и министром финансов Джанет Йеллен. Оба разговора по видеосвязи продолжались около 50 минут. Общение между сторонами началось успешно… Китай и США уже возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам", — заявил Гао Фэн.

Стороны поиск точек соприкосновения при сохранении разногласий.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны придерживались принципов равенства и взаимоуважения, провели обмен мнениями по китайско-американских торгово-экономическим отношениям, макроэкономической ситуации и политической ситуации.

"Стороны договорились прагматически подходить к решению вопросов. В дальнейшем стороны будут действовать исходя из интересов Китая, США и всего мира", — добавил Гао Фэн.