Стоимость Facebook превысила триллион долларов

Американская компания Facebook (создатель Марк Цукерберг) стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой перескочиал отметку в $1 триллион. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет агентство Bloomberg.

Такой скачок стоимости компании произошел на фоне решения суда закрыть дело о нарушении Facebook антимонопольного законодательства. Было отклонено сразу два иска: от Федеральной торговой комиссии и со стороны коалиции штатов.

После этого решения судьи цена акций Facebook достигла $355,64 за штуку.

Также благодаря возросшей популярности приложений компании для поддержания связи с друзьями и коллегами в период пандемии коронавируса за 2021 год акции компании выросли на 30%.

Это привело к устойчивому росту пользователей компании и высокому спросу на цифровую рекламу.

Напомним, что ранее отметку в один триллион долларов из американских компаний преодолели:

Amazon,

Alphabet (Google),

Microsoft,

Apple.

Стоимость последних двух корпораций превышает $2 триллиона.