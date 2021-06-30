Байден предложит кандидатуру Эми Гутманн на пост посла США в ФРГ

США 30 июня 2021 12:10 (UTC+04:00)
Байден предложит кандидатуру Эми Гутманн на пост посла США в ФРГ

Президент Джо Байден предложит кандидатуру президента Пенсильванского университета Эми Гутманн на пост посла США в Германии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

71-летняя Гутманн, в случае утверждения ее кандидатуры Сенатом Конгресса США, станет, по данным агентства, первой женщиной на этом посту. Она заменит Робин Куинвилл, исполняющую обязанности посла США в ФРГ после ухода с этого поста в начале лета прошлого года Ричарда Гренелла, занимавшего его около двух лет.

Ни в диппредставительстве США в Берлине, ни МИД Германии пока никак не прокомментировали эту информацию.

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