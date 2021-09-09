США задумали перейти на энергию солнца

США потребуется строить в четыре раза больше солнечных электростанций, чтобы к 2050 году зависеть исключительно от возобновляемых источников энергии. Амбициозный план представило в своем исследовании министерство энергетики страны, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

В 2020 году США нарастили мощности солнечной энергетики на 15 гигаватт. Согласно документу, теперь в энергосистеме страны на солнце приходится 76 гигаватт - три процента от общего объема электроэнергии. К 2050 году солнечные электростанции должны вырабатывать около трех тысяч гигаватт - для этого ежегодно нужно строить солнечные панели мощностью 60 гигаватт и нарастить зависимость от солнца до 45 процентов.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм считает, что в скором времени энергией Солнца можно будет питать большинство американских домов. Глава Ассоциации предприятий солнечной энергетики Эбигейл Росс Хоппер отметила, что этого можно достичь только при соответствующей политике властей.