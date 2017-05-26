В Манчестере задержали десятого подозреваемого по делу о теракте

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере, их общее число достигло десяти, передает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранителей.

"В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек", — сообщила полиция Манчестера.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.