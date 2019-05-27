Эльмар Мамедъяров в интервью "Коммерсантъ": Азербайджан - сторона, однозначно заинтересованная в скорейшем урегулировании карабахского конфликта

27 мая 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Любые попытки восстановить доверие, не подкрепленные реальными шагами в переговорном процессе и демонстрацией явной политической воли к урегулированию конфликта, устранению его тяжелых последствий, заведомо обречены на провал.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Поэтому мы должны действовать именно в направлении пошагового урегулирования, началом которого должен послужить вывод оккупационных сил с территорий Азербайджана с последующим возвращением туда вынужденных переселенцев. Именно это и создаст осязаемые условия для построения доверия.

Чтобы доверять друг другу, по крайней мере, необходимо находиться в постоянном контакте. Так, например, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики готова вернуться к покинутым очагам и совместно с армянской общиной региона налаживать контакты, восстанавливать доверие и возвращать мир", - сказал министр.

"А вы не спрашивали в Ереване, где проходят срочную службу сыновья некоторых представителей высшего политического руководства Республики Армения? Куда так часто ездят нынешние президент и премьер-министр этой страны? За счет чьих налогоплательщиков в основной массе формируется бюджет упомянутого вами марионеточного образования? Все довольно просто — визави Республики Армения как стороны конфликта выступает Азербайджанская Республика. Этот формат утвержден решением совета министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 24 марта 1992 года. Таковы реалии. Все остальное — либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом", - подчеркнул Эльмар Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан — сторона, однозначно заинтересованная в скорейшем урегулировании конфликта.

"И до сих пор мы продолжаем связывать свои надежды именно с его урегулированием путем переговоров.

Думаю, что и армянская сторона должна быть заинтересована в этом. Ведь затягивание конфликта принесло неисчислимые человеческие страдания и народу Армении. Захват территорий Азербайджана и их продолжающаяся оккупация на протяжении всех этих лет не принесли Армении никаких осязаемых дивидендов. Зато это привело к росту уровня бедности, безработицы, оттоку населения из страны и прочим проявлениям кризиса. Как говорится, политик думает о выборах, а государственный лидер — о последующих поколениях.

Если армянская сторона преследует цели урегулирования конфликта, то ей следует более однозначно и без лишних проволочек продемонстрировать политическую волю и практические шаги в этом направлении. Мы, со своей стороны, будем всячески приветствовать подобный подход, который следует не только декларировать, но и претворять в жизнь", - отметил министр.

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