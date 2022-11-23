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Страны-члены ОДКБ заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Токаев

Азербайджан Материалы 23 ноября 2022 19:53 (UTC +04:00)
Страны-члены ОДКБ заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Токаев

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

По его словам, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией должна происходить исключительно политико-дипломатическим путем.

Токаев добавил, что члены ОДКБ поддерживают заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией и будут способствовать сторонам в его подписании.

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