Страны-члены ОДКБ заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Токаев

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

По его словам, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией должна происходить исключительно политико-дипломатическим путем.

Токаев добавил, что члены ОДКБ поддерживают заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией и будут способствовать сторонам в его подписании.