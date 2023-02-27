Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Рад видеть, что Азербайджан присоединяется к плану финансирования биоразнообразия - посол

Азербайджан Материалы 27 февраля 2023 12:30 (UTC +04:00)
Рад видеть, что Азербайджан присоединяется к плану финансирования биоразнообразия - посол

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Рад видеть, что Азербайджан среди более чем 40 стран, присоединившихся к Плану по финансированию биоразнообразия.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Защита биоразнообразия имеет первостепенное значение. Любое частное или государственное финансирование должно поддерживать сохранение и восстановление биоразнообразия", - добавил он.

План из 10 пунктов представляет собой не имеющее обязательной юридической силы политическое изложение, которое определяет четкий путь преодоления глобального дефицита финансирования охраны природы и управления значительными рисками утраты биоразнообразия для мировой экономики и общественного здравоохранения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости