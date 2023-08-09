Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo (R)

БАКУ /Trend/ - Выгодные покупки за рубежом теперь находятся в пределах одного клика. Чтобы своевременно оценить возможности скидок на ваших любимых сайтах, Yelo Bank предлагает кредитную карту с функцией рассрочки платежа. Владельцы этой карты могут разделить свои покупки в интернете на срок до 24 месяцев или же вернуть потраченные средства в течение 70 дней без комиссии.

Отметим, что максимальный кредитный лимит карты Yelo с функцией рассрочки составляет 10 000 AZN. Карта предоставляется только в валюте АЗН. При заказе онлайн карта доставляется бесплатно по адресу. Вы также можете иметь эту карту с преимуществами 70/24 и наслаждаться блестящими покупками: https://bit.ly/yltaksit

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