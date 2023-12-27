Министерство молодежи и спорта Азербайджана наградило лучших года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря Министерство молодежи и спорта Азербайджана провело гала-церемонию, посвященную спортивным итогам года.

Как сообщает Trend, в мероприятии участвовали официальные лица государства и правительства, руководители федераций, известные спортсмены, представители СМИ.

В церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Гала-церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на церемонии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что 2023 год запомнился рядом важных для Азербайджана событий.

Подчеркнув, что в этом году был обеспечен полный суверенитет нашей страны, министр назвал самым успешным спортивным событием матч между командами «Карабах» и MOİK, проведенный на этапе 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди.

Отметив, что и в этом году в Азербайджане были проведены престижные мероприятия, Фарид Гаибов довел до внимания, что наши спортсмены возвратились с международных турниров с многочисленными медалями и завоевали девять Олимпийских лицензий.

Поздравив с этим спортивную общественность, министр пожелал успехов всем спортсменам в наступающем олимпийском году.

После того, как был показан видеоролик об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, были объявлены имена победителей в 19 номинациях.

Лучшая спортсменка года

1. Зохра Агамирова (художественная гимнастка)

2. Говхар Бейдуллаева (шахматы)

3. Ирина Зарецка (карате)

Лучший спортсмен года

1. Идаят Гейдаров (дзюдо)

2. Михаил Малкин (спортивная гимнастика)

3. Хасрат Джафаров (греко-римская борьба)

Лучшая женская команда года

1. Национальная команда по художественной гимнастике

2. Сборная по шахматам

3. Баскетбольный клуб «Нефтчи»

Лучшая мужская команда года

1. Футбольный клуб «Карабах»

2. Сборная по греко-римской борьбе

3. Национальная команда по тамблингу

Лучший тренер года

1. Гурбан Гурбанов («Карабах»)

2. Сиана Васильева (художественная гимнастика)

3. Рустам Алимли (дзюдо)

Лучший судья года

1. Назим Умбаев (дзюдо)

2. Сади Гулиев (борьба)

3. Асиф Ширалиев (борьба)

Лучший медицинский персонал года

1. Рамин Велиев (дзюдо)

2. Заур Абдуллаев (бокс)

3. Национальный институт спортивной медицины и реабилитации

Лучшая спортивная федерация года

1. Федерация гимнастики Азербайджана

2. Федерация дзюдо Азербайджана

3. Федерация каноэ и гребли Азербайджана

Лучший спортивный клуб года

1. Гимнастический клуб «Оджаг Спорт»

2. Баскетбольный клуб «Сабах»

3. Футбольный клуб «Карабах»

Лучший Олимпийский спортивный комплекс года

1. Губинский Олимпийский спортивный комплекс

2. Шекинский Олимпийский спортивный комплекс

3. Сумгайытский Олимпийский спортивный комплекс

Лучшее спортивное сооружение года

1. Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр»

2. Национальная гимнастическая арена

3. Бакинский Дворец водных видов спорта

Лучшая детско-юношеская спортивная школа года

1. Шушинская детско-юношеская спортивная школа

2. Футбольная академия «Улдуз»

3. Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта

Обладатель премии «Честная игра» года

1. Гурбан Гурбанов (футбольный клуб «Карабах»)

2. Федерация бадминтона Азербайджана

2. Фариз Гусейнов (дзюдо)

Лучшее спортивное мероприятие года

1. Чемпионат мира по стрельбе

2. Международная регата по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента 2023»

3. Чемпионат мира по таэквондо

Спортивное открытие года

1. Ледовая площадка Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева

2. Хадиджа Гадашова (дзюдо)

3. Ниджат Аббасов (шахматы)

Самый активный спортивный журналист года

1. Зеки Фейзуллаев (İdman.biz)

2. Герай Гиясов (Real TV)

3. Кянан Хакимов (Общественное телевидение)

Лучший спортивный фотограф года

1. Дилавер Наджафов (Министерство молодежи и спорта)

2. Руфат Абдуллаев (İdman.biz)

3. Заур Мустафаев (Trend.az)

Лучший спортивный фильм года

1. «Когда стадионы молчат»

2. «Девушкам подходит белое!»

3. «Мубариз»

Лучшее спортивное медиа-учреждение года

1. CBC Sport

2. Идман ТВ

3. İdman.biz

В заключение были объявлены имена 10 лучших спортсменов года:

1. Зохра Агамирова (художественная гимнастика)

2. Групповая команда по художественной гимнастике

3. Зелим Коцоев (дзюдо)

4. Никита Симонов (спортивная гимнастика)

5. Стендовая стрельба (смешанная команда)

6. Идаят Гейдаров (дзюдо)

7. Гюльтадж Мамедалиева (дзюдо)

8. Лейла Алиева (дзюдо)

9. Яшар Наджафов (дзюдо)

10. Руслан Лунев (пулевая стрельба).

Мероприятие продолжилось художественной частью.