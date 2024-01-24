УЕФА выплатил «Карабаху» более 1,5 миллиона евро

БАКУ /Trend/ - УЕФА в очередной раз заплатил клубу «Карабах».

Как сообщает Trend, 1 516 000 евро при посредничестве АФФА были перечислены на счет агдамского клуба.

Из этой суммы 840 000 евро были присуждены за ничью (210 000) и победу (630 000), достигнутые в последних двух матчах группового этапа Лиги Европы.

Путевка в плей-офф принесла чемпиону Азербайджана 550 000 евро. А 126 000 евро были выплачены в качестве бонуса за выступление.

Отметим, что в плей-офф Лиги Европы «Карабах» встретится с португальской командой «Брага». Первый матч пройдет 15 февраля на выезде, а ответный матч - через неделю в Баку.