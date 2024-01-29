Смягчение последствий изменений климата требует больших финансовых затрат - Ялчын Рафиев

БАКУ /Trend/ - Для смягчения последствий изменений климата требуется значительное финансирование, поэтому страны должны тщательно обдумать, какой вклад они готовы внести, прежде чем приступить к климатическим переговорам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на I Бакинском молодежном мероприятии по климатическим переговорам.

Заместитель министра отметил, что переговоры по климату, являющиеся ключевой темой мероприятия, крайне важны. Он подчеркнул, что предметом переговоров является не сам факт изменения климата, а уровень приверженности государств и их готовность предпринять действия по смягчению воздействия климатических изменений.

Рафиев подчеркнул, что на текущих переговорах каждая страна защищает свои интересы, с учетом своих проблем и рисков. Он упомянул, что усилия по смягчению последствий климатических изменений являются дорогостоящими.

Он добавил, что участие в переговорах по климатическим вопросам и предоставление предложений являются важными для всех сторон. По его словам, гражданам также следует принять ответственность за свое воздействие на природу в повседневной жизни.

Рафиев также призвал правительства заинтересованных стран взаимодействовать между собой для снижения выбросов парниковых газов, адаптации к изменениям и обеспечения финансирования.

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