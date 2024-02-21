AzERA займет важное место в сфере образования Азербайджана - Ульвия Микаилова

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская ассоциация исследований в области образования (AzERA) займет очень важное место в образовательной сфере Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказала старший преподаватель Университета АDА Ульвия Микаилова в кулуарах мероприятия по случаю создания AzERA и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в университете АDА.

По её мнению, для развития сферы образования необходимо проводить разнообразные исследования. "Университет АDА внес значительный вклад в сферу образования. Например, в 2016 году в рамках образовательных инициатив в университете была запущена программа магистратуры по менеджменту в сфере образования при поддержке министерства образования Азербайджана и Мичиганского университета США. Позднее, в 2019 году, была также открыта вторая программа магистратуры в университете", - отметила Микаилова.

Кроме того, она добавила, что университет АDА готов всячески поддерживать Азербайджанскую ассоциацию исследований в области образования и её дальнейшую деятельность.

Отметим, что 21 февраля в университете АDА состоялось мероприятие, связанное с основанием Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и объявлением о ее членстве в Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA). В мероприятии приняли участие известные ученые, в том числе президент EERA профессор Марит Ховейд, вице-президент Лучиан Ион Чолан, старший преподаватель университета АDА Ульвия Микаилова, проректор по академической работе университета АDА Эркин Нурмамедов, проректор по учебной работе университета АDА Вафа Каздал.