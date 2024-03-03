Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в тяжелом состоянии

БАКУ /Trend/ - Подорвавшемуся на мине в Агдаме предстоит операция.

Как сообщает Trend, об этом заявил врач Бардинской центральной районной больницы Расим Абдуллаев.

"Сегодня примерно в 11:36 сотрудники отделения скорой помощи Агдамского района доставили в Бардинскую центральную больницу мужчину 1995 года рождения. У пациента была диагностирована травматическая ампутация обеих ног. После оказания первой помощи и обследования больной был срочно доставлен в хирургическое отделение. В настоящее время пациента оперируют, его состояние оценивается как тяжелое", - сказал Абдуллаев.

Напомним, что сегодня в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Аббасов Бахтияр Ягуб оглы (1995 г.р.) получил травмы обеих ног.