Российские туристы продолжают поездки в Грузию через Азербайджан

2 июля 2019 16:37 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Азербайджанские туристические компании продолжают деятельность в направлении Грузии в обычном режиме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на местных туроператоров.

В компаниях, опрошенных агентством, заявили, что никаких перемен не наблюдается, и добавили, что российские туристы, купившие туры и билеты в Грузию через Азербайджан, не отменяли свои поездки.

Как известно, восьмого июля начнет действовать запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, введенный российской стороной. Российские власти также рекомендовали местным туроператорам временно не продавать турпакеты в Грузию.

По прогнозам газеты «Коммерсант», все эти события вынудят более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в Грузию. А перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 миллиардов рублей.

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в размере почти 750 миллионов долларов, вследствие прекращения авиационного сообщения с Россией, считает глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. «Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (почти 750 миллиона долларов)», - сообщил он грузинским СМИ.

Как заявила на брифинге после заседания правительства глава Минэкономразвития Натия Турнава, в свете последних событий потери экономики Грузии могут составить около миллиарда долларов до конца года. Это может замедлить реальный рост ВВП Грузии более чем на два процента, считает она.

На онлайн-платформе change.org появилась петиция в поддержку отмены запрета на авиасообщение между Россией и Грузией, под которой подписались уже более 57 тысяч человек.

(Автор : Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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