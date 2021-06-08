ЕС проведет в ряде городов Азербайджана семинары в рамках пилотного проекта Slow Food Travel

БАКУ /Trend/ - В пяти азербайджанских городах будут организованы семинары в рамках пилотного проекта Slow Food Travel, реализуемого при финансовой поддержке ЕС совместно с Бюро по туризму Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, этот проект стартовал в сентябре 2018 года в городах Шамахы, Исмаиллы, Габала, Шеки и Гах и продлится до 31 августа 2021-го.

На реализацию проекта выделено свыше 900 тысяч евро, отметил глава представительства.

Кроме того, Янкаускас сообщил, что в рамках семинаров их участники прослушают лекции местных и зарубежных специалистов на такие темы, как применение концепции Slow Food-путешествий в Азербайджане, туристические практики, основанные на Slow Food, агротуризм и повышение качества обслуживания туристов.

"На реализацию в Азербайджане проекта ЕС "Повышение квалификации учителей в области инклюзивного образования" выделено свыше 740 тысяч евро, "COVID – 19: Поддержка женского предпринимательства в период пандемии" - 60 тысяч евро, "Продвижение агробизнеса и производства продуктов питания, создание новых цепочек добавленной стоимости, развитие агротуризма" - 2,2 миллиона евро, а на проект поддержки молодых предпринимателей - 360 тысяч евро", - сказал Янкаускас.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)