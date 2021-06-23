Рассматривается вопрос строительства на освобожденных территориях Азербайджана новых водоводов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рассматривается вопрос строительства на освобожденных территориях Азербайджана новых водоводов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях - одно из основных направлений. В данном контексте обеспечение поливной водой является приоритетом, и в связи с этим будут предприняты дополнительные меры", - сказал он.

По словам вице-премьера, также рассматривается строительство новых каналов. Например, на реке Араз построено водохранилище "Гыз галасы". В соответствии с соглашением, подписанным с Исламской Республикой Иран в 2016 году, предусматривается равное совместное использование ресурсов водохранилищ "Худаферин" и "Гыз галасы": "Азербайджан может построить новый водный канал от водохранилища "Гыз галасы" и осуществлять забор из водохранилища 50 кубометров воды в секунду. Мы начнем проектные работы, чтобы обеспечить орошение с использованием этих возможностей".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)