В Азербайджане выпускают памятные купюры и монеты в связи с Днем Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выпускают памятные купюры и монеты, посвященные историческому Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне за освобождение Карабаха, сообщает в четверг Trend со ссылкой на достоверный источник.

На купюрах имеются надпись "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах - это Азербайджан!"), а также названия освобожденных от оккупации городов и районов Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)